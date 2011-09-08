Aanmelden
‘s Lands miljonairs houden botenhandel gaande

Zo, de baasjes in Nederland zijn hun vloot aan het upgraden. Ronald de Waal (van MKB-couturier WE) had al een J Class Velsheda, maar daar moest laatst ook een motorjachtje bij van 43 meter met drie verdiepingen. En als de toon dan gezet is, kunnen de andere miljonairs niet achterblijven.

Vastgoedman David Hart, eigenaar van het duurste huis in Nederland en Paulien Huizinga (de ex van Michiel Mol) koopt er daarom even een Leopard Sport van 33 meter bij. Kost maar zo’n half miljoen, maar omdat hij z’n statussymbolen – inclusief zijn nieuwe vlam – graag tweedehands overneemt, krijgt hij ‘m voor een vriendenprijsje van de Belgische ijsjeskoning Achiel Janssens. Zit wel een ligplaats in Monaco bij inbegrepen. (925)

