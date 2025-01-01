vaarmarkt
vaarmarkt

Oh nee, er is iets mis gegaan. Controleer je netwerkverbinding en probeer het opnieuw.

marktplaats voor watersporters

Motorboten
Zeilboten
Rubberboten
Sloepen
Motoren
Boottrailers
Uitrusting

Vind hier jouw boot

advertenties van makelaars en particulieren
Visboot Sloep Buitenboord motor
Actueel Nederlands aanbod

Aanbevolen advertenties

Geen resultaten
Bekijk alle boten te koop

Vaarmarkt

Dé marktplaats voor watersporters

Vaarmarkt is dé plek voor het kopen en verkopen van boten in Nederland. Van sloepen tot zeiljachten – ons aanbod groeit dagelijks.

  • 25 jaar actief in de watersport
  • Geverifieerde aanbieders
  • Ruim aanbod van makelaars en particulieren

Ben je niet bezig met kopen of verkopen? Lees dan het Vaarnieuws en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De vaarmarkt Vaargids biedt je reuze handige informatie over o.a. bootonderhoud, weer, getijde, vaarroutes en nog veel meer. Bekijk ook ons overzicht van Vaarpartners en vind er specialistische watersportbedrijven voor tal van diensten of producten. Alles wat je nodig hebt voor je boot of het recreëren op en om het water.

Toon meer

Zelf je boot verkopen

  • Eenvoudig je advertentie plaatsen
  • Bereik duizenden watersportliefhebbers
  • Zelf controle over de verkoop
Start snel met verkopen
Adverteren voor zakelijke verkopers

Mediapartners

Vaarnieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, tips en verhalen uit de wereld van watersport en boten.

Geen resultaten
Lees al het watersportnieuws

Vaarpartners

Vind eenvoudig de juiste watersportprofessional

Geen resultaten
Ontdek meer vaarpartners